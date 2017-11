Mirabelli: "Berlusconi? E' positivo che parli di noi"

2 novembre 2017

Prima di Milan-Aek, le parole di Massimiliano Mirabelli, diesse rossonero. "La squadra, pian pianino e con il lavoro, sta creando la sua identità. Sapevamo che mettere insieme tutti questi giocatori non era facile. Siamo sereni, abbiamo un buon allenatore e vorremmo dare delle soddisfazioni ai tifosi. Sono convinto che questa squadra possa aprire un buon ciclo".



Parole concilianti, come dev'essere alla vigilia di una gara delicata in Europa, poi ci sarà il Sassuolo e poi la sosta per meditare e mettere altre cose a posto, se necessario. Mancano i risultati: "Noi conosciamo il percorso che stiamo facendo. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Il nostro obiettivo era quello di costruire una base solida. Il nostro rimpianto è quello di non poter soddisfare i nostri tifosi. È giusto che loro abbiano delle soddisfazioni. Abbiamo ben chiare le nostre idee".



E sulle parole di Silvio Berlusconi: "Non ho l’autorità di rispondere a Berlusconi, che vive come tutti i tifosi del Milan l’umore in base ai risultati. Le prendiamo come un fatto positivo quando parla lui".