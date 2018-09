MILINKOVIC-SAVIC: "FAR GOL NON E' MIO COMPITO"

13/09/2018

L'avvio di stagione in sordina con la maglia della Lazio non preoccupa Milinkovic-Savic, che però ci tiene a precisare un dettaglio sulle sue prestazioni. "Il mio ruolo in campo viene frainteso - ha spiegato ai microfoni di Zurnal.rs -. È vero che con la Lazio arrivo spesso al gol, ma farlo non rientra esattamente nelle mie responsabilità". "Naturalmente quando posso cerco di sfruttare ogni occasione, ma lo scopo principale di chi riveste il mio ruolo non è fare gol", ha aggiunto.