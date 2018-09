MILAN, SUSO: "NON PENSIAMO DA GRANDE SQUADRA"

28/09/2018

"La mentalità non è quella di una grande squadra - ha dichiarato Suso dopo il confronto odierno con la dirigenza e l'allenamento del pomeriggio - perché quando siamo in vantaggio non dobbiamo prendere gol, dobbiamo stare più stretti. Penso sia una questione di tempo e fortuna perché la cosa più difficile, che è giocare bene e fare gol, già la facciamo. Gattuso non ha responsabilità, non c'entra niente, siamo noi che dobbiamo alzare la tensione, essere più concentrati e non avere paura quando siamo in vantaggio. Il mister sin dal primo giorno qui ha fatto un lavoro bellissimo, abbiamo fatto una preparazione buona, la più intensa da quando sono qui, dipende da noi".