MILAN, RIPRESA SOFT DOPO LA SEMIFINALE DI TIM CUP

1 febbraio 2018

Il Milan è tornato al lavoro dopo il pareggio nella semifinale di Tim Cup contro la Lazio. Lavoro defaticante per gli undici titolari del match: stretching, massaggi e attrezzi, mentre il resto della rosa era impegnata in campo. Inizio di tipo fisico-atletico, corsa e allunghi per l'attivazione muscolare, poi alcune esercitazioni tecniche: prima passaggi, cross e tiri in porta tra le sagome fisse, poi focus sul possesso palla. Per concludere, partitella su campo ridotto.