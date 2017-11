MILAN, PROVE ANTI-NAPOLI: BONUCCI SU INSIGNE

16 novembre 2017

Prove anti Napoli per il Milan di Vincenzo Montella, che oggi durante la seduta di allenamento ha voluto schierare la sua squadra con un 3-4-3 atipico rispetto ai rossoneri visti nelle ultime apparizioni. La novità maggiore riguarda il reparto difensivo, dove Leonardo Bonucci è stato provato sulla destra e non centrale, praticamente nella zona dove agirà Lorenzo Insigne. Montella, dunque, sembra pensare ad una gabbia per limitare la fantasia del talento del Napoli.