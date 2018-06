MILAN, PIER SILVO BERLUSCONI: "MIO PADRE DIETRO ELLIOTT? BARZELLETTA"

7 giugno 2018

"Non ho un pensiero così formato. È una situazione difficile per il Milan come per altri ambiti del nostro Paese. Mio padre dietro Elliott? Una barzelletta, fa ridere per non dire altro se non peggio. Fininvest ha già risposto, sono cose ridicole". Lo ha detto il vicepresidente e ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, a margine della presentazione del palinsesto del Biscione per i Mondiali di Russia 2018, rispondendo a una domanda sulla squadra rossonera. "Non ho parlato con lui del Milan da mesi", ha aggiunto.