MILAN, PER HIGUAIN POSSIBILE STOP DI UN ANNO DALLA NAZIONALE

03/09/2018

Il neo ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha fatto involontariamente un favore al Milan, non convocando Gonzalo Higuain per le due amichevoli del 7 e dell'11 settembre. Ma il Pipita potrebbe non essere chiamato per diverso tempo. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, l'attaccante rossonero starebbe considerando l'ipotesi di prendersi un anno di stop dalla nazionale e saltare la Copa América del 2019. Molto, comunque, dipenderà da quanto Scaloni sederà sulla panchina albiceleste.