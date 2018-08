MILAN, PENULTIMO ALLENAMENTO IN VISTA DELLA ROMA

29/08/2018

È partito il countdown in casa Milan in vista della sfida in programma venerdì 31 contro la Roma. I rossoneri hanno svolto il penultimo allenamento prima del big match: in giornata si sono dedicato al lavoro atletico prima di passare a una serie di torelli a tema seguiti da alcune esercitazioni tecniche eseguite con l'ausilio dei coni e delle sagome. L'allenamento è proseguito con il tecnico Gattuso a dirigere la fase tattica, in chiusura una partitella su campo ridotto.