MILAN, PASQUA A MILANELLO

1 aprile 2018

Il derby incombe e il Milan, dopo la sconfitta allo Stadium, è tornato subito al lavoro per preparare il recupero di mercoledì prossimo, forse l'ultima carta per cercare di rientrare nella corsa alla Champions League. I giocatori che sono scesi in campo ieri hanno fatto palestra e lavoro defaticante. Tutti gli altri componenti della rosa sono stati impiegati sul campo esterno. Dopo il riscaldamento, i rossoneri hanno lavorato su alcune esercitazioni tecniche, basate su cross e tiri in porta. Ha chiuso l'allenamento una partitella a campo ridotto. Niente vacanza nemmeno a Pasquetta, quando il tecnico, Rino Gattuso, ha fissato una seduta di allenamento a partire dalle 11 di mattina.