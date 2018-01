MILAN, PARTNERSHIP CON OPERATORE ASIATICO DI SCOMMESSE

8 gennaio 2018

Il Milan annuncia ufficialmente la partnership pluriennale con Vwin, top brand in Asia di scommesse online. Vwin diventa il primo Official Regional Partner del Milan e lavorerà con il club rossonero nei paesi asiatici per attivare campagne marketing personalizzate. La partnership sarà, inoltre, sviluppata attraverso diversi strumenti strategici per raggiungere assieme traguardi importanti. Tra questi l'utilizzo del brand e dell'immagine del Milan per promuovere i servizi di Vwin, opportunità di visibilità sui media digitali e altre attivazioni dedicate al mercato asiatico. Vwin, uno dei brand più promettenti del Gruppo Wilshire Worldwide, e' stata fondata nel 2013 ed è oggi uno dei top brand di scommesse in Asia, dove fornisce diversi servizi di betting online.