MILAN, PARLA HAN LI: "MERCATO CONDIVISO DALLA PROPRIETÀ"

30 ottobre 2017

L'executive director del Milan, David Han Li, braccio destro del proprietario cinese Li Yonghong, ha voluto fare chiarezza sulla notizia pubblicata dal "Il Giorno" che riportava il presunto malcontento della proprietà rossonera per la campagna acquisti portata avanti da Mirabelli e Fassone. La proprietà del Milan, si legge nel documento, ha "costantemente condiviso" la campagna acquisti con i dirigenti e "non ha dubbi sul valore assoluto dei giocatori che abbiamo scelto". E poi: "I dubbi sul mercato rossonero e la mia presunta richiesta sul perché non sia stato acquistato Aubameyang sono totalmente infondate - ha dichiarato sul sito David Han -. Aubameyang è un grande campione, ma come proprietà del Milan abbiamo costantemente condiviso la campagna acquisti con i nostri dirigenti e non abbiamo dubbi sul valore assoluto dei giocatori che abbiamo scelto e che godono della nostra massima fiducia".