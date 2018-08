MILAN, NUOVO AD: RICCA OFFERTA PER GAZIDIS

21/08/2018

Il Milan vuole Ivan Gazidis come nuovo amministratore delegato. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Telegraph, il club rossonero avrebbe presentato una ricca offerta all’attuale dirigente dell’Arsenal: circa 4 milioni di euro all’anno per ricoprire l’importante ruolo in società. Il 53enne manager sudafricano ci sta pensando e darà una risposta entro l’inizio del prossimo mese.