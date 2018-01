MILAN, MONTOLIVO: "IL 2018 SARA' L'ANNO DI CUTRONE"

11 gennaio 2018

"San Siro deve essere un nostro alleato. In questo momento sembra che non lo sia, ma non per i tifosi, perché i tifosi da questo punto di vista non hanno mai fatto mancare il loro supporto. È evidente, però, che dobbiamo dare di più perché diventi un valore aggiunto". Parole di Riccardo Montolivo, intervistato da Sky: "Ho vissuto un'estate non facile, complicata, ma non mi sono mai perso d'animo - ha proseguito - ma ho sempre cercato di migliorarmi, di lavorare su quelle che sono le mie qualità cercando di farmi trovare pronto per il momento in cui sarei stato impiegato. Con Bonucci è sempre stato tutto ok. Il 2018 vorrei fosse l'anno di Cutrone".