Milan, Montella: "Per Berlusconi nutro grande rispetto"

8 maggio 2017

"Nutro grande rispetto per Berlusconi. Per me rimane sempre il presidente, anche se non è più il proprietario del club proprio per quanto ha fatto nel calcio e nel Milan. Il suo pensiero lo conosco perfettamente ed è quello che aveva quando eravamo secondi nella prima parte del campionato". Montella replica così alle parole dell'ex presidente rossonero, che aveva auspicato un "cambio tattico" per centrare un posto in Europa.