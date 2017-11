MILAN, MIRABELLI: "SIAMO FIDUCIOSI"

17 novembre 2017

Massimiliano Mirabelli ostenta ottimismo per la ripresa del campionato, nonostante la terribile trasferta di Napoli. "Siamo una squadra che sta bene, abbiamo grande fiducia nei nostri ragazzi. Il Napoli è una grande squadra, dovremo mettere tutto e di più per fare un risultato positivo, siamo fiduciosi perché in settimana si è lavorato abbastanza bene nonostante le nazionali. Abbiamo un'altra marcia, speriamo di continuare così. Sia il Napoli sia il Torino sono due ottime squadre. Abbiamo fiducia, la gara con l'Austria Vienna è un crocevia per il nostro cammino in Europa, contiamo di chiuderla giovedì perché per noi è importante", ha detto a Sky il dirigente rossonero.