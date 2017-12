MILAN, MATTINATA DI RELAX PRIMA DEL DERBY

26 dicembre 2017

Mattinata di riposo per il Milan in vista della sfida di domani contro l’Inter. Prima del derby di Coppa Italia, valido per il passaggio del turno in semifinale, i rossoneri hanno preferito non fare carichi di lavoro eccessivi dopo aver svolto già ieri regolarmente l’allenamento con esercitazioni mirate. Dalla sessione di oggi Gattuso scioglierà le ultime riserve sugli undici titolari, nessun turnover per i rossoneri che vorranno cambiare marcia dopo le ultime delusioni: in attacco restano favoriti Cutrone, Suso e Borini.