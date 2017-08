Milan, la lista dei 30 per l'Europa. Con Bonucci-Biglia e... mister x

7 agosto 2017

Ecco la lista dei 30 giocatori del Milan pronti per i play off di Europa League. Finalmente, Biglia e Bonucci fanno parte del gruppo, oltrepassato l'ultimo cavillo burocratico dopo la formalità delle fideiussioni depositate lo scorso fine settimana in Lega. Bonucci e Biglia, i due top del mercato-Milan ora sono a completa disposizione di Montella che li potrà così schierare se lo vorrà, per la prima volta, in una gara ufficiale: giovedì prossimo 17 agosto contro i macedoni dello Shkendjia. Si gioca a San Siro.

C'è di più: nella lista non è inserito, come era prevedibile, Carlos Bacca, che sarà trasferito in un altro club. Così sono rimaste vuote 2 caselle nella lista che prevede 25 giocafori, e il Milan ha 10 giorni di tempo, fino al 17 agosto, per colmarle col nome/nomi di uno/due nuovi giocatori (attaccanti): da Kalinic agli altri nomi eccellenti accostati al club. Dipende ora da Fassone e Mirabelli se la ricerca di nuovi attaccanti sia stringente al punto da dover chiudere una trattativa entro i prossimi dieci giorni.

Può essere. Visto che il 20 agosto, poi, il Milan farà il suo debutto in campionato: Crotone-Milan, difatti, su richiesta dei rossoneri, è stata anticipata da lunedì a domenica, visto che giovedì 24 il Milan giocherà la gara di ritorno di Europa League in trasferta a Skopje.