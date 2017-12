MILAN: "LA FIRMA DI TUTTI NELLA VITTORIA DEL DERBY"

28 dicembre 2017

Il presidente del Milan Li Yonghong ha commentato così la vittoria dei rossoneri nel derby di Coppa Italia. Queste le parole, riportate dal profilo Twitter della società: “Uniti nelle vittorie e nelle sconfitte. Solo lavorando tutti insieme riusciremo a ottenere grandi risultati”. E la società sorride nel commento alla rubrica mattutina dell'“Edicola rossonera”: “C'è stato il contributo di tutti. La firma è del gruppo, lo stesso che era attorno a Gattuso alla fine dei tempi regolamentari per caricarsi tutti insieme (staff e giocatori in panchina compresi) in base alle indicazioni del tecnico”.