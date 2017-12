Milan, Kalinic mostra la sua caviglia: ecco perché non gioca a Firenze

30 dicembre 2017

Nikola Kalinic non è a Firenze con i suoi compagni di squadra per affrontare la sua ex squadra, lasciata lo scorso agosto per iniziare la nuova avventura con il Milan. L'attaccante rossonero ha voluto mostrare su Instagram l'immagine che svela il perché Gattuso non lo ha potuto inserire nella lista dei convocati. La foto mostra le pessime condizioni della sua caviglia destra, colpita duramente da Milan Škriniar durante il derby di Coppa Italia, vinto 1-0 grazie al gol di Cutrone nei tempi supplementari.