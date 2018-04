MILAN-INTER, RESTANO 2MILA BIGLIETTI

3 aprile 2018

È vicino al tutto esaurito il derby di Milano, che si recupera domani alle 18.30, un mese dopo il rinvio per la morte di Davide Astori. Restano circa duemila biglietti invenduti, come fanno sapere dal Milan, che gioca in casa e registrerà un incasso da oltre 4,1 milioni di euro, record in campionato per il club rossonero. Restano in vendita circa 700 biglietti per il terzo anello verde, 900 per il primo rosso e 400 per la curva degli ospiti destinata ai tifosi dell'Inter. La vendita prosegue a Casa Milan, dove oggi c'è grande affluenza, e domani gli ultimi tagliandi si potranno acquistare alle biglietterie di San Siro.