Milan-Inter, il derby "estremo"

27 dicembre 2017

(r.o.) - Comunque vada, sarà un successo. E un disastro. Milan e Inter non si dividono un derby di Coppa Italia (senza appello): si consegnano ai loro destini. Se passano i milanisti, magari scampano a una crisi che pare senza freni. Se passano gli interisti, sarà il caso di scordare la pessima settimana pre-natalizia. Se inciampa il Milan, valla a raccontare... Se cade l'Inter, anche Spalletti finisce nel gorgo degli allenatori che su questa panchina...



Così un quarto di finale di Coppa Italia ha i sapori e i colori dell'estremo. Su chi rischia di più sarebbe anche facile, al Milan la parola crisi sta di casa e un'altra bastonata potrebbe indurre la dirigenza a pensare ad altri terremoti da panchina, a prescindere da quanto si creda in Rino Gattuso, lui non ha colpe certo, ma l'allenatore è la sola carta da giocarsi in tempi stretti, e anche per ragioni minime, quando si dice: serve un'altra scossa.

Visto dalla Pinetina, il derby semina inquietudine. I pensieri vanno alle storie recenti dell'Inter post-Mourinho. Ci sono stati i due-tre mesi di gloria di Ranieri (2011-12), di Stramaccioni (autunno 2012), di Mazzarri (autunno 2103), di Mancini (metà campionato 2015-16), di Pioli (novembre-gennaio 2016-17). Vittorie e illusioni, poi il flop. Improvviso. Sindrome da (in)successo. Ci risiamo?



L'ultimo derby è stato pieno di tutto. Buona Inter due volte in vantaggio, buona reazione Milan due volte capace di riprendere il match, finale da ammattire nel bene (interista) e nel male (milanista). Col rigore del 3-2 a firma Icardi.

Da quel giorno, 15 ottobre, il Milan è peggiorato. Tanto. L'Inter pure, anche se meno. Per capire: l'Inter è meno "fortunata", il Milan assai meno sereno. Gattuso ha rimpiazzato Montella senza che la squadra abbia avvertito la scossa; Spalletti è rimasto se stesso, ma con una dose di buonumore e di certezze ridotte e qualche giocatore che si sente troppo ai margini.

Un pronostico è la cosa meno saggia da poter fare. Non esiste. Dire che stia meglio l'Inter, oggi, è un azzardo: contro Udinese e Sassuolo e anche Pordenone (perché dimenticare?) ha dato fondo al peggio di se stessa. Il Milan non ha bisogno di diagnosi in corso d'opera: basta la classifica. E poi può finire anche ai rigori, a prescindere da chi gioca meglio/peggio o da chi fa un gol in più. E l'effetto sarà lo stesso: un successo e un disastro, in contemporanea.