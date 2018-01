MILAN, INCONTRO-VERIFICA CON FONDO ELLIOTT

11 gennaio 2018

Un incontro ordinario, di quelli previsti a cadenza periodica per la verifica degli impegni. Viene definito così il vertice di oggi fra i dirigenti del Milan e i manager di Elliott, il fondo statunitense che a aprile ha concesso un prestito ponte da 303 milioni di euro in scadenza nell'ottobre 2018, una parte destinata al cinese Li Yonghong per completare l'acquisto del club e una parte allo stesso club per i sostenere i primi investimenti. Da mesi l'ad rossonero Marco Fassone sta cercando di rifinanziare il debito, ma per ora non sono andate in porto le trattative con alcune banche d'affari e fondi e il Milan intende valutare altre soluzioni con condizioni più favorevoli entro la primavera. Negli ultimi giorni si sono diffuse voci secondo cui il Milan starebbe valutando anche la possibilità di chiedere a Elliott una proroga della scadenza del prestito. Sembra però che questa ipotesi sia difficilmente percorribile con successo, e non risulta che a oggi sia stata inviata a Elliott una simile richiesta.