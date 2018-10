Milan, Higuain prova a lavorare col gruppo: il rientro è più vicino

01/10/2018

Il Milan è tornato alla vittoria con la bella e convincente prestazione di Reggio Emilia contro il Sassuolo , ma i motivi per sorridere per Gennaro Gattuso non finiscono qui. Il tecnico rossonero infatti molto presto potrebbe tornare a fare affidamento sul Pipita Higuain , che dopo aver saltato le ultime gare per infortunio, proverà ad allenarsi col resto del gruppo e a tornare a disposizione già dalla gara di giovedì contro l' Olympiacos .

Il condizionale è d'obbligo, il problema al flessore del 31enne è serio ed è comunque da tenere sempre sotto osservazione, ma l'attaccante argentino proverà a lavorare con il resto del gruppo e a velocizzare i tempi del rientro in campo. Probabilmente non nella gara di Europa League, la sensazione è che Gattuso non voglia correre alcun rischio, ma forse già dalla sfida di campionato in programma domenica contro il Chievo. Da martedì il Pipita proverà a lavorare con il resto della squadra e, se ci dovessero essere segnali positivi, contro i gialloblu tornerà ad essere l'attaccante titolare il punto di riferimento dei rossoneri. Buone notizie anche riguardo alle condizioni di Andrea Conti, che appare ormai quasi recuperato e che da settimana prossima dovrebbe ricominciare a lavorare in gruppo.