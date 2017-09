Milan, Gattuso: "Kessie fisicamente fa paura. È più forte di me"

8 settembre 2017

Gennaro Gattuso, tecnico della Primavera del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanNews e si è mostrato soddfisfatto riguardo l’acquisto di Franck Kessié per la squadra di Montella: "Fisicamente fa paura, fa più gol di me – ha detto l’ex centrocampista -. E' più forte di me. E’ stato un grande acquisto". Il tecnico ha parlato anche del suo rapporto con Montella: "Andiamo molto d'accordo. Parliamo di tutto".