MILAN, GATTUSO: "DOMINATO 55'. COSI' MI BRUCIA"

25/08/2018

Ha accarezzato a lunga l'impresa, ma alla fine ha il suo Milan è stato rimontato e sconfitto dal Napoli. Rino Gattuso mastica amaro. "Abbiamo dominato per 55' - ha detto l'allenatore del Milan - Abbiamo spento la luce al primo errore. Il rammarico più grande è essere scomparsi dal campo al 2-1. E' una squadra con grande paura, questo è demerito mio. Oggi mi brucia: non si può venire qua fare questa partita e tornare a casa con zero punti".