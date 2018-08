MILAN, FERRAGOSTO DI LAVORO: DOPPIA SEDUTA A MILANELLO

15/08/2018

E’ un Ferragosto di lavoro quello che trascorreranno i calciatori del Milan. Gennaro Gattuso, tecnico dei rossoneri, ha deciso di non far riposare i suoi che saranno impegnati in una doppia seduta nel centro di allenamento di Milanello. In campo alle 10.30 e alle 17,30 per continuare la preparazione in vista dell’esordio in campionato a San Siro contro il Genoa.