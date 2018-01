MILAN, FASSONE E MIRABELLI PRESENTI ALL'ALLENAMENTO

17 gennaio 2018

Il Milan continua ad allenarsi in vista del prossimo impegno, che vedrà i rossoneri giocare in casa del Cagliari alle ore 18. L'allenamento odierno è iniziato alle 11.30 e ha visto la presenza dell'amministratore delegato Marco Fassone e del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Dopo una prima parte dedicata all'attivazione muscolare, la squadra ha subito iniziato (divisa per reparti) la fase tattica. Terminato il lavoro, il gruppo si è spostato su uno dei campi interni del Centro Sportivo dove ha proseguito, alternando ulteriori esercitazioni tattiche ad lavoro fisico e atletico. L'allenamento è terminato con una partitella su campo ridotto. Domani altro allenamento mattutino, con inizio alle 12.