MILAN, ESERCITAZIONI SUL POSSESSO PALLA PENSANDO AL NAPOLI

21/08/2018

Un solo allenamento in giornata per il Milan, che si è ritrovato agli ordini del tecnico Gattuso alle 10.30 a Milanello per preparare la prossima sfida di campionato contro il Napoli. Inizio del lavoro con un'esercitazione sul possesso palla con le mani. La sessione, dopo una fase muscolare, è proseguita con la squadra divisa in due gruppi: il primo ha curato la tattica, incentrata soprattutto sulla fase difensiva, il secondo è rimasto impegnato a livello fisico-atletico attraverso delle ripetute sui 10 metri. In chiusura la partitella su campo ridotto incentrata sul possesso palla.