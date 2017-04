Milan-Empoli 1-2: Mchedlidze-Thiam spengono le gioie rossonere

LA PARTITA

Il Milan post-derby, coi residui di euforia per quel 2-2 dal sapore dolcissimo. L'Empoli dopo-Firenze, quel 2-1 che ha tolto le ruggini di troppe sconfitte e di cattivi pensieri. Che cosa aspettarsi? L'attesa è per colori rossoneri ravvivati, frutto (anche) del tonfo interista del sabato sera e dunque con l'idea di tenere a distanza la rivale per il resto posto, ultima poltrona per l'Europa League.

Attesa che per i primi 45 minuti diventa un miraggio, corredato dai fischi del loggione milanista, per via di una partita sbagliata dai ragazzi di Montella: soffre Lapadula là davanti, patiscono Mati Fernandez e Pasalic a costruire gioco, si smarriscono Calabria e Zapata sul centro destra della difesa, con difetti palesi.

L'Empoli fa la sua partita, che non è nemmeno di attesa: diciamo dieci minuti per capire, poi José Mauri, Croce, El Kaddouri e compagni si prendono confidenza e campo, fino a insolentire Donnarumma e a trafiggerlo al 40', su calcio d'angolo: Mchedlidze svetta su Zapata e insacca dal limite dell'area piccola.

Un vantaggio inatteso, ma diciamo pure non immeritato visto che i tre brividi-gol del primo tempo accadono nell'area milanista, mentre in quella di Skorupski succedono cose marginali: Suso prova più volte il tiro da lontano, Deulofeu si sfianca in andate e ritorni, e Lapadula cerca di farsi capire o anche di capire. Invano. Il primo tempo si chiude qui.

Ripresa. Logico un Milan tutto offensivo, seppure senza cambi. E un macigno sulla testa dell'Empoli con l'infortunio di Mchedlidze, dopo uno scontro con Calabria. Fuori lui, dentro l'eterno Maccarone, in una partita che potrebbe cambiare i suoi connotati al 14', con il rigore concesso al Milan: batte Suso, Skorupski si conferma un gigante deviando di piede e quell'errore induce Montella (affranto quanto basta) a tentare la carta del quarto attaccante: dentro Bacca, fuori Mati Fernandez.

La partita, comunque, non sfugge al controllo degli empolesi. Martusciello provvede a tutti e tre i cambi e quando la pressione milanista deve mutarsi in ossessione ecco che giunge, al 22', l'improvviso secondo kappao con la girata di Thiam, sul filo del fuorigioco, a due passi da Donnarumma.

Zero a due, dentro Ocampos per De Sciglio (fischiato!), al 27' ecco che si riapre il cuore milanista con il diagonale lento, ma preciso e implacabile, di Lapadula che trafigge Skorupski. E' quel minimo che serve per rattoppare (i rossoneri) una partita sbagliata. Che diventa una frenesia collettiva quando l'arbitro al 35' assegna un calcio a due dal limite dell'area piccola empolese e per 3-4 minuti non si gioca. Fra proteste, barriere, ammonizioni e spintoni è solo e soltanto confusione.

Il finale è solo per chi ama le cose forti. Maccarone solo davanti a Donnarumma spreca la palla del 3-1 (anzi no, Donnarumma fa il miracolo), poi una traversa di Ocampos e per chiudere l'infinità di 7 minuti di recupero, che diventano poi 7 minuti e mezzo e quasi 8. Ma stavolta non c'è Zapata sull'ultimo pallone...