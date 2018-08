MILAN, E' ARRIVATO KAKA': "NON HO ANCORA DECISO IL MIO RUOLO"

29/08/2018

Ricardo Kakà è atterrato a Milano per iniziare la sua nuova avventura al Milan. Sarà vicino a Maldini e Leonardo per imparare come si gestisce un club di calcio. Ecco le sue parole all’aeroporto: “Sono contentissimo tutte le volte che posso venire qua. Parlo spesso con Leonardo, perché siamo amici, ma sul ruolo che avrò al Milan ancora non abbiamo discusso. Ritornare per Milan-Roma sarà bellissimo e mi aspetto una vittoria del Milan"