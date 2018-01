MILAN, DOMANI PARTENZA PER CAGLIARI

19 gennaio 2018

Lavoro al mattino per il Milan, nel corso del penultimo allenamento prima del match in casa del Cagliari in programma domenica sera alla Sardegna Arena. Alle 12 Gattuso ha fischiato l’inizio della sessione, che si è svolta su uno dei campi esterni di Milanello. Prima parte dedicata all’attivazione muscolare, seguita da una serie di esercitazioni tecniche abbinate a una fase atletica, passaggi e scatti con l’ausilio delle sagome fisse. Al termine, squadra schierata per le prove tattiche in vista della partita di campionato. Domani rifinitura e partenza per la Sardegna.