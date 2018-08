MILAN, CUTRONE: "VITTORIA BELLISSIMA, NON CAPIVO PIU' NIENTE"

31/08/2018

"Sono contentissimo, abbiamo vinto la partita, cosa posso volere di piu'? Una vittoria cosi' poi e' ancora piu' bella. Non capivo piu' niente, quindi sono veramente felice e spero di continuare cosi', di dare una grossa mano alla squadra per cercare di vincere le prossime partite". Non riesce a trattenere l'entusiasmo l'attaccante del Milan Patrick Cutrone dopo il gol vittoria segnato alla Roma. "Non capisco perche' ci sono state le critiche, noi abbiamo espresso un buon gioco e si e' visto anche oggi. Meritavamo la vittoria e siamo riusciti a ottenerla - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport - L'intesa con Higuain? Sappiamo tutti che giocatore e'. È uno dei piu' forti al mondo, e' un onore potermi allenare con lui e imparare da lui.Io sono sempre stato cosi', non volevo mai stare in panchina, soprattutto ora, pero' ho davanti a me un grandissimo attaccante e faro' di tutto per mettere in difficolta' il mister. Se posso dare un aiuto anche partendo dalla panchina, lo do volentieri alla squadra", ha concluso il centravanti rossonero.