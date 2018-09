MILAN, CUTRONE: "RUBO I SEGRETI A HIGUAIN, VOGLIO FARE PIU' DI 10 GOL"

24/09/2018

Non è ancora pienamente recuperato dal ko alla caviglia, ma Patrick Cutrone non vede l'ora di tornare in campo per dare una mano al suo Milan: “Sto bene, sono in fase di guarigione - ha detto - Non vado giù di morale quando non gioco, ma mi innervosisco perché non vedo il pallone. I dieci gol del campionato scorso? Se ne possono segnare più di dieci all’anno...”. E per farlo l'attaccante rossonero sa bene da chi prendere esempio: "Gonzalo (Higuain, ndr) è un fenomeno. Mi aiuta tantissimo allenarmi con lui e cercherò di rubargli qualche segreto".