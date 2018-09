MILAN, CUTRONE KO: NIENTE CAGLIARI

12/09/2018

Patrick Cutrone salterà la trasferta del Milan a Cagliari per infortunio. L'attaccante, uscito dolorante dall'amichevole dell'Under 21 con l'Albania, ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni gravi, ma contro i sardi non sarà convocato e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.