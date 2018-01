MILAN, CUTRONE E IL GOL DI BRACCIO: "NON È STATO VOLONTARIO"

29 gennaio 2018

Patrick Cutrone attraverso Instagram ha voluto difendersi dalle accuse che lo vorrebbero autore, volontariamente, di un gol segnato con il braccio ieri sera a San Siro contro la Lazio: “Ho rivisto le immagini del gol, in un momento di adrenalina - si legge nella sua “storia” su Instagram - e istinto ho avuto la sensazione di colpire la palla in maniera regolare. Ci tengo comunque a dire che il mio non è stato un gesto volontario e mi spiace che venga messa in discussione la mia onestà”.