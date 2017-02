Milan, complicazioni per il closing: forse slitta di un mese

28 febbraio 2017

Ci sono complicazioni, ma Fininvest rimane fiduciosa. E' questo quanto trapela attorno alla cessione del Milan , fin qui prevista per il 3 marzo e che, invece, potrebbe anche slittare di un altro mese . Al momento i fatti dicono che Fininvest ha convocato per il 3 marzo 2017 l'Assemblea dei Soci alle ore 09.30 presso Casa Milan (via Aldo Rossi 8, Milano). Il resto si vedrà. Si potrebbe arrivare alla cessione immediata del Milan come a una nuova proroga.

Nelle ultime ore, comunque, l'ipotesi di una nuova proroga ha preso corpo insieme a quella di un'altradi euro da versare subito.Ma andiamo con ordine e partiamo dall'assemblea dei soci. Convocata inizialmente in prima chiamata le in seconda chiamata ilavrà luogo nella seconda data indicata da Fininvest, come già filtrato da alcune settimane e comedal comunicato del club rossonero. L'assemblea dei soci di domani mattina andrà dunque deserta come già previsto.

Per quello che riguarda la cessione del club, detto dell'ottimismo di Fininvest e delle complicazioni delle ultime ore, Sino Europe Sports ha ancora tre giorni di tempo per versare i 320 milioni di euro mancanti e necessari per l'acquisizione della società rossonera. Non siamo quindi ancora all'allarme rosso, nel senso che i tempi tecnici per risolvere i problemi ci sono ancora tutti. La sola possibilità che però i soldi possano non arrivare entro la data prevista, hanno indotto Fininvest a pensare a opzioni alternative. Gli scenari sono sostanzialmente quattro:



1- Risoluzione degli intoppi entro venerdì, pagamento dei 320 milioni da parte di Sino-Europe Sports e acquisizione del 99,93% del Milan come da accordi presi ad agosto



2- Concessione di una nuova proroga da parte di Silvio Berlusconi



3- Fallimento della trattativa - quindi nessuna concessione di ulteriori proroghe - con Berlusconi che potrebbe tenersi i 200 milioni che i cinesi hanno già versato, tra agosto e dicembre, nelle casse di Fininvest cercando altre soluzioni.



4- Nuovo accordo tra le parti per tramutare i soldi versati da Sino-Europe in una percentuale di azioni