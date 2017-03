Milan-closing: la terza caparra non è ancora arrivata

16 marzo 2017

Rischia di slittare ancora il pagamento della caparra necessario a Sino-Europe Sports per prorogare al 7 aprile il closing per l'acquisto del Milan. Non è ancora escluso che la società cinese guidata da Li Yonghong riesca a completare il pagamento nei tempi previsti, oggi o al massimo per domani, ma secondo quanto filtra il bonifico da 100 milioni di euro destinato a Fininvest potrebbe arrivare non prima di lunedì.