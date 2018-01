MILAN: "CARICHI PER LA SECONDA PARTE DI STAGIONE"

16 gennaio 2018

Il Milan che ha ripreso a lavorare dopo la sosta è la stessa squadra che ha mostrato grande carica durante il mese di dicembre. Questo, in sostanza, il messaggio del club nel consueto appuntamento dell'Edicola rossonera: "Il gruppo al completo con l'assenza del solo Andrea Conti che prosegue con la sua tabella di lavoro, è un buon segnale di ripartenza. La squadra è sintonizzata sulle frequenze dell'allenatore per mettersi in viaggio per la seconda, cruciale, fase della stagione".