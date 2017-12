Milan "cannibale": un allenatore tira l'altro

Rino è stato mandato allo sbaraglio. Ha accettato per amore del Milan di assumersi questa enorme responsabilità e si sta rendendo conto poco alla volta di non essere in grado di uscire da questa situazione. Le ha provate tutte, sia chiaro. Ha aumentato da subito i carichi di lavoro per provare a recuperare un po' di tonicità, ha cambiato modulo, ha restituito italianità alla squadra ed è arrivato, perfino, a chiudersi a Milanello con i giocatori per cercare, anche in maniera traumatica, di costruire un gruppo che sappia riconoscersi nell'identità Milan. Che poi altro non è che lavoro, professionalità e dedizione massima alla causa. Tutto inutile, stando almeno a quel che si è visto contro l'Atalanta.



Eppure Gattuso, come anche Mirabelli per la verità, continua a parlare di giocatori in tutto e per tutto professionali, di una squadra che si ammazza di fatica negli allenamenti e non si tira indietro. Mai. Un concetto che non ha avuto successo oltre le mura di Milanello e cui i tifosi credono poco. Se nella contestazione il tecnico è stato l'unico a salvarsi dalla furia del popolo rossonero, è anche vero che a lui è stato chiesto, senza troppi giri di parole, diciamo così, di far lavorare di più i giocatori. Ma il punto è: è davvero questo il problema? E' solo una questione di impegno? Ovviamente no.



Detto che quello non deve mai mancare - ma in effetti non sembra mancare - i problemi principali sono due. Del primo, di ordine psicologico - il Milan è una squadra che si sente talmente vulnerabile da cominciare a perdere la partita nonappena va sotto nel risultato - si è detto molto e molte volte. Del secondo, chiaramente tattico e in parte tecnico, bisognerebbe parlare a lungo. Che la squadra abbia dei limiti importanti nella finalizzazione del gioco è evidente. Le punte segnano pochissimo (Suso, un centrocampista sia pure avanzato, è il capocannoniere della squadra) e, oltre tutto, aiutano molto poco la squadra nello sviluppo della manovra. Alcuni errori cominciano a ripetersi con una certa costanza: dall'arrivo di Gattuso, il Milan ha preso tre gol da palla inattiva. Con il Benevento, difendendo a uomo, è saltata la marcatura su Brignoli; con il Verona e con l'Atalanta - diciamo zona mista? Marcatura a uomo ma con tre giocatori normalmente a zona - Caracciolo prima e Caldara poi (ha innescato il gol di Cristante, ndr) hanno potuto saltare in piena area senza avversari nei paraggi. A questo bisogna aggiungere un altro vizio, tattico e "fisico" da non sottovalutare: quando è aggredito in campo aperto, il Milan concede sempre occasioni se non addiruttura gol agli avversari. E' stato così dall'inizio del campionato ed è capitato contro Lazio, Roma, Napoli, Inter, Bologna, Verona e Atalanta. Bologna a parte, sempre in coincidenza di partite perse. Quando insomma la squadra si allunga, centrocampo e difesa non hanno abbastanza gamba per chiudere gli spazi.



In tutto questo le ultime partite non hanno mostrato granché di nuovo. La pressione alta sugli avversari, comune ormai alla gran parte delle squadre europee, è solo abbozzata probabilmente per ragioni fisiche (ma accorciando gli spazi si corre meno, non di più!). Il movimento senza palla è molto relativo e spesso ripetitivo (contro l'Atalanta un paio di volte Kalinic, dopo essersi allargato, ha aspettato senza fortuna l'arrivo di uno dei due esterni o l'inserimento di un interno). La manovra è troppo lenta e, lo ripete spesso anche Gattuso, si ha spesso la sensazione che si improvvisi piuttosto che seguire uno spartito comune. In più, tolto Suso, peraltro ormai atteso regolarmente da due se non tre avversari, non c'è un solo giocatore che abbia il dribbling nelle sue caratteristiche. Il che riporta alla base del problema: questa squadra è stata costruita secondo criteri tattico-tecnici logici?



Quindi, di nuovo, non è colpa di Gattuso che, però, adesso rischia davvero. Dopo Seedorf, Inzaghi e Brocchi, Ringhio sembra destinato ad allungare una lista di ex di lusso divorati dalla panchina milanista. Ha due pallottole nella sua pistola e si chiamano Inter (Coppa Italia) e Fiorentina. Deve fare centro. Non ci sono alternative. E d'altronde è forse la prima volta che paga un innocente?