MILAN: BONUCCI "UN BUON PUNTO"

2 novembre 2017

"Sono state due partite strane, perché loro hanno giocato praticamente uomo-contro-uomo e ci lasciavano superiorita' dietro. Nel primo tempo siamo stati poco veloci nella circolazione del pallone e in questi casi serve un po' più di personalità da parte del singolo. Sapevamo che era difficile, soprattutto ad Atene, ma è un buon punto. Adesso, penseremo a vincere le altre due in Europa e domenica contro il Sassuolo ricominciamo la rincorsa in campionato". Cosi Leonardo Bonucci dopo lo 0-0 del Milan ad Atene in Europa League con l'Aek. "Sono state settimane - ha aggiunto il difensore - dove sono riuscito a lavorare e a fare un percorso netto sia a livello fisico che a livello mentale, perché avevo bisogno di staccare la spina da tutto quello che è stato dal 14 luglio in poi. Quindi, sono contento della mia prestazione, ma devo migliorare, perché c'è ancora tanto da dare alla causa del Milan. Montella? A ogni partita ci giochiamo la faccia prima noi giocatori perché in questa estate si è creato tanto entusiasmo. In campo scendiamo noi e non soltanto le idee dell'allenatore. Sta a noi fare un passo in avanti da squadra e, poi, di conseguenza verranno anche i risultati, verrà la positività, verrà l'entusiasmo che si era creato questa estate".