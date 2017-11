MILAN, BONUCCI: "ORA IL SALTO DI QUALITA' COME PERSONALITA'"

5 novembre 2017

Al termine del match contro il Sassuolo, Leonardo Bonucci ha rilasciato queste parole a Premium Sport: "In questo primo periodo quello che ci è mancato di più è l’amalgama del gruppo. Dobbiamo ripartire da questa vittoria. È stato bello vedere tutta la squadra che ha gioito dopo il gol, compresi anche quelli della panchina. Piano piano stiamo crescendo. Io ho fatto quello che dovevo fare, le critiche in precedenze me le sono meritate. Si risponde solo con il lavoro. Ora ci manca fare un salto dal punto di vista della personalità. Se riusciamo a farlo, per le qualità tecniche che abbiamo, possiamo fare grandi cose”.