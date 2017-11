MILAN, BIGLIA TORNA IN GRUPPO

14 novembre 2017

Martedì con doppia seduta a Milanello. Vincenzo Montella attende il ritorno dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali e fa la conta degli indisponibili. Nel pomeriggio il Dottor Mazzoni ha fatto il punto sugli infortunati in casa rossonera. Biglia è tornato in gruppo: nei prossimi giorni il primo responso per capire se il tendine crea ancora problemi. Quanto a Calabria, dopo il trauma contusivo-distorsivo, è ancora presto per dire quando sarà a disposizione. Jogging leggero, invece, per Conti: c'è attesa per sapere come risponderà il ginocchio. Ancora mal di schiena per Storari, che ha saltato l'allenamento.