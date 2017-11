MILAN, BIGLIA RECUPERATO PER IL NAPOLI

15 novembre 2017

Buone notizie per Vincenzo Montella dalla prima parte dell'allenamento odierno. L'argentino Biglia, infatti, ha svolto praticamente tutta la seduta insieme al gruppo e quando mancano tre giorni alla sfida in programma contro il Napoli, questa è un'indicazione che lascia ben sperare il tecnico dei rossoneri, che deciderà poi se utilizzarlo al San Paolo dall'inizio o a partita in corso. Altra buona notizia è il rientro di Bonaventura, che con Suso e Kalinic comporrà il tridente d'attacco da opporre al Napoli.