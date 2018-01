MILAN, ASSENTI GIUSTIFICATI ZAPATA, GOMEZ, KESSIE E MAURI

14 gennaio 2018

Il Milan riprende i lavori dopo la settimana di sosta. Tutti presenti per l'ora di pranzo al Centro Sportivo di Carnago, assenti Zapata, Gomez, Kessie e Mauri perché arriveranno in Italia in giornata. Allenamento in palestra per l’attivazione muscolare. Successivamente i giocatori sono usciti subito sul terreno di gioco e hanno svolto una corsa blanda, a seguire una serie di allunghi per concludere la parte atletica. La sessione è proseguita con delle esercitazioni tecniche, esercizi eseguiti tra i coni e gli ostacoli bassi. Infine, partitella su campo ridotto. Lunedì 15, a Milanello, è in programma una doppia seduta per i rossoneri di Mister Gattuso: la prima alla mattina, la seconda nel pomeriggio.