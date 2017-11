MILAN, ASSEMBLEA SENZA IL PRESIDENTE LI

13 novembre 2017

Non c'è, come da previsioni, il presidente Yonghong Li all'assemblea dei soci del Milan, in corso questa mattina a Casa Milan. Assenti anche gli altri consiglieri di amministrazione David Han Li, Lu Bo, Renshuo Xu, Marco Patuano e Paolo Scaroni. A moderare l'assemblea l'avvocato Roberto Cappelli, presente l'ad rossonero Marco Fassone. Questa assemblea è stata convocata, tra le altre cose, per approvare il bilancio relativo al periodo 1 gennaio-30 giugno 2017 che vede un rosso di 32.6 milioni.