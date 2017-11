MILAN: ANDRE' SILVA "IL GOL ARRIVERA'"

3 novembre 2017

Dopo oltre due mesi ancora a caccia del primo gol in Serie A, il milanista Andrè Silva conta di riuscire a sbloccarsi al più presto. "Questa è un'esperienza nuova per la mia carriera e la mia vita. Anche le difficoltà sono importanti per crescere, io non sono pentito né triste di essermi trasferito al Milan, so che il club passa un momento di transizione ma io sto facendo il mio lavoro, e sono uscito dalla mia zona di confort che era il Porto", ha raccontato l'attaccante portoghese, all'indomani del pareggio contro l'Aek Atene in Europa League e all'antivigilia della trasferta con il Sassuolo, delicata per il futuro del suo allenatore, Vincenzo Montella. "E' importante trovare il primo gol in campionato per sbloccarsi, sono convinto che anche con poche opportunità la rete arrivera'", ha spiegato rispondendo alle domande dei tifosi su Milan Tv.