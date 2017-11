MILAN AL LAVORO: OGGI PARTITELLA, DOMANI DOPPIA SEDUTA

13 novembre 2017

Dopo la domenica di riposo il Milan, ancora senza diversi nazionali, ha ripreso le attività a Milanello, mettendo ancora più nel mirino l'impegno di sabato sera contro il Napoli. Squadra in campo dalle 11, agli ordini di Vincenzo Montella, nell'unico allenamento di giornata. Il lavoro in avvio è stato di tipo muscolare, poi è entrato subito in scena il pallone per una serie di partitelle: tecnico-tattiche sul lato corto del ribassato a 1-2 tocchi e a tocco libero su campo ridotto. Domani è fissata una doppia sessione, alla mattina e al pomeriggio.