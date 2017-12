MILAN AL LAVORO ANCHE IL GIORNO DI NATALE

24 dicembre 2017

Un 24 dicembre in campo per il Milan. I rossoneri, dopo la sconfitta di ieri contro l'Atalanta, si sono ritrovati a Milanello per preparare il derby di Coppa Italia in programma mercoledì sera. Sessione defaticante per gli undici impegnati contro i nerazzurri di Gasperini, sessione classica per chi non è sceso in campo. La seduta si è conclusa con una serie di partitelle su campo ridotto. Proprio per l'impegno di Tim Cup, la squadra sarà a lavoro anche a Natale con un allenamento mattutino.