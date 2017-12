MILAN, ABBIATI: "GRANDE FIDUCIA IN ANDRE' SILVA"

30 dicembre 2017

"Andrè Silva ancora in panchina? Si sta allenando tantissimo e sta migliorando. Sta imparando l’italiano e siamo molto fiduciosi perché ha grande qualità. In Europa League ha fatto tantissimi gol, in campionato ancora no, ma si sbloccherà presto: abbiamo grande fiducia in lui". Così Christian Abbiati a Serie A Live, in onda su Premium Sport. il club manager del Milan si dice sereno sul futuro dell'attaccante portoghese e predica calma sul fronte Cutrone: "Può fare la stessa carriera di Inzaghi? E’ un ragazzo giovanissimo e come dice il mister ha il veleno addosso e quando entra cambia gli equilibri. Nonostante la sua giovane età, è un ragazzo maturo che rimarrà con i piedi per terra. Ha tutte le qualità per fare la carriera di Inzaghi anche se deve ancora migliorare molto. Pippo aveva la calamita sul piede e arrivava sempre primo sulla palla, ma Patrick si impegna e si mette sempre a disposizione dell’allenatore".