Milan, Abate: "Contro il Napoli faremo una grande partita" Il difensore a Premium Sport: "Siamo consapevoli di poter fare risultato"

18 gennaio 2017

"Sarà un bel banco di prova per noi ma sicuramente la squadra farà una grande partita". Ignazio Abate ha presentato così, ai microfoni di Premium Sport, il match in programma a San Siro. Una partita che si preannuncia complicata per i ragazzi di Montella, che hanno ottenuto una sola vittoria negli ultimi quattro match: "Sì però abbiamo sempre fatto delle buone prestazioni - ha precisato - la squadra ha sempre risposto presente".



Insomma, la partita contro il Napoli si preannuncia un difficile banco di prova per il Milan. Abate, però, è fiducioso: "Siamo in crescita e ora affronteremo il Napoli consapevoli di poter fare risultato. Abbiamo negli occhi ancora lo 0-4 dello scorso anno e il 4-2 dell’andata. Sarà un bel banco di prova per noi, ma sicuramente la squadra farà una grande partita". Milan-Napoli, inoltre, rappresenta una sfida storica del calcio italiano e Abate lo sa: "Sono state sfide importanti, proprio ieri ho visto una foto di Maldini con Maradona che mi ha riportato a quei tempi".



Il difensore rossonero è tornato anche sul match pareggiato con il Torino: "Rivedendo la gara - ha spiegato - ho visto che siamo partiti bene, ma il Torino nel primo tempo aveva qualcosa in più di noi, poi nella ripresa ho visto una grande reazione di gruppo. Lavoriamo per migliorare le nostre lacune, non dimentichiamoci che siamo un gruppo giovane e da dove partivamo a inizio stagione". Il Milan, però, segna poco nei primi trenta minuti: sono solo tre i gol segnati prima della mezzora. Anche questo, per Abate, è un punto sul quale lavorare: "È sicuramente un dato migliorabile, lavoriamo anche per questo, ma siamo sulla strada giusta. Abbiamo fatto questi sei mesi molto bene, ci siamo guadagnati il rispetto da parte di tutti ma ora arriva il difficile. Nel prossimo mese e mezzo si decideranno i reali obiettivi delle varie squadre: dobbiamo spingere il più possibile e speriamo di esserci anche noi nella volata finale con le altre grandi squadre".



La Supercoppa Abate, infine, è tornato sulla vittoria ottenuta in Supercoppa contro la Juventus. La vittoria di Doha ha riportato entusiasmo in casa Milan, ma ora è il momento di passare oltre: "Ora bisogna dimenticare quella vittoria. È passata e dobbiamo guardare ai nuovi obiettivi". Una coppa, quella conquistata in dicembre, che ha regalato al capitano dei rossoneri, Riccardo Montolivo, la gioia di sollevare un trofeo: "Credo che sia stato un bel regalo di Natale per lui e per tutti noi. Riccardo è il nostro capitano, lo aspettiamo presto e lui ci sta mettendo l’anima per rientrare il prima possibile. È fondamentale per il gruppo - ha concluso Abate - sia dentro che fuori dal campo”.



